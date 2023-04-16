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Не залишить розводам шансів: рецепт засобу для миття підлоги

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Миття підлоги — обов’язковий етап прибирання
Миття підлоги — обов’язковий етап прибирання. Фото pexels.com

Коли справа доходить до миття підлоги, не всі миючі засоби працюють однаково добре

Деякі засоби для миття підлоги зовсім не виправдовують своєї ціни. Вони в кращому випадку наповнюють кімнати приємним ароматом під час миття, а ось зі своїм прямим завданням зовсім не справляються. Замість очікуваного блиску на підлозі дуже часто можна побачити каламутні розводи.

Блогер mama_mila_ поділилася в TikTok лайфхаком з очищення підлоги за допомогою зробленого своїми руками засобу.

Як зробити розчин для миття підлоги своїми руками

  • 3 склянки гарячої води
  • 1/4 склянки білого оцту
  • 1 чайна ложка засобу для миття посуду
  • 1/4 склянки медичного спирту (за бажанням, це допомагає підлозі швидше висохнути та не залишає розводів, але підходить не для всіх типів підлоги)
  • 10 крапель ефірної олії (за бажанням, для аромату).

Змішайте всі інгредієнти та вилийте суміш у відро. Перед тим як розпочинати миття, перевірте засіб на невеликій непомітній ділянці покриття для підлоги у вашому будинку. Якщо ви не помітили деформації або зміни кольору покриття, сміливо вимийте підлогу отриманим розчином. Підлога сяятиме, а ваш будинок наповниться приємним ароматом.

Рецепт засобу для миття підлоги

Раніше "Телеграф" писав, чим натерти підлогу, щоб відлякати тарганів.

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#Прибирання #Лайфхак