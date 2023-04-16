Не залишить розводам шансів: рецепт засобу для миття підлоги

Коли справа доходить до миття підлоги, не всі миючі засоби працюють однаково добре

Деякі засоби для миття підлоги зовсім не виправдовують своєї ціни. Вони в кращому випадку наповнюють кімнати приємним ароматом під час миття, а ось зі своїм прямим завданням зовсім не справляються. Замість очікуваного блиску на підлозі дуже часто можна побачити каламутні розводи.

Блогер mama_mila_ поділилася в TikTok лайфхаком з очищення підлоги за допомогою зробленого своїми руками засобу.

Як зробити розчин для миття підлоги своїми руками

3 склянки гарячої води

1/4 склянки білого оцту

1 чайна ложка засобу для миття посуду

1/4 склянки медичного спирту (за бажанням, це допомагає підлозі швидше висохнути та не залишає розводів, але підходить не для всіх типів підлоги)

10 крапель ефірної олії (за бажанням, для аромату).

Змішайте всі інгредієнти та вилийте суміш у відро. Перед тим як розпочинати миття, перевірте засіб на невеликій непомітній ділянці покриття для підлоги у вашому будинку. Якщо ви не помітили деформації або зміни кольору покриття, сміливо вимийте підлогу отриманим розчином. Підлога сяятиме, а ваш будинок наповниться приємним ароматом.

Рецепт засобу для миття підлоги

Раніше "Телеграф" писав, чим натерти підлогу, щоб відлякати тарганів.