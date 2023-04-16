Не залишить розводам шансів: рецепт засобу для миття підлоги
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Коли справа доходить до миття підлоги, не всі миючі засоби працюють однаково добре
Деякі засоби для миття підлоги зовсім не виправдовують своєї ціни. Вони в кращому випадку наповнюють кімнати приємним ароматом під час миття, а ось зі своїм прямим завданням зовсім не справляються. Замість очікуваного блиску на підлозі дуже часто можна побачити каламутні розводи.
Блогер mama_mila_ поділилася в TikTok лайфхаком з очищення підлоги за допомогою зробленого своїми руками засобу.
Як зробити розчин для миття підлоги своїми руками
- 3 склянки гарячої води
- 1/4 склянки білого оцту
- 1 чайна ложка засобу для миття посуду
- 1/4 склянки медичного спирту (за бажанням, це допомагає підлозі швидше висохнути та не залишає розводів, але підходить не для всіх типів підлоги)
- 10 крапель ефірної олії (за бажанням, для аромату).
Змішайте всі інгредієнти та вилийте суміш у відро. Перед тим як розпочинати миття, перевірте засіб на невеликій непомітній ділянці покриття для підлоги у вашому будинку. Якщо ви не помітили деформації або зміни кольору покриття, сміливо вимийте підлогу отриманим розчином. Підлога сяятиме, а ваш будинок наповниться приємним ароматом.
Раніше "Телеграф" писав, чим натерти підлогу, щоб відлякати тарганів.