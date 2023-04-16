Рус

Завдадуть лише шкоди: які популярні засоби не можна використовувати для миття авто

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
При виборі засобів для авто необхідно бути уважним
При виборі засобів для авто необхідно бути уважним. Фото pexels.com

Деякі засоби для чищення приносять більше шкоди, ніж користі

Весна — прекрасний час навести лад не тільки у своєму будинку, а й в автівці. Якщо з якоїсь причини ви вирішили відмовитися від послуг автомийки, варто знати, що не всі засоби для наведення чистоти у будинку підійдуть для миття машини.

Так, побутові засоби для миття скла краще не застосовувати для автомобільного скла, попереджає Mirror. В іншому випадку ви можете попрощатися з тонуванням.

Хоча ви можете припустити, що звичайні спреї, що чистять, підходять для будь-яких вікон, аміак, який вони часто містять, може зруйнувати покриття і викликати його відшаровування при регулярному використанні.

Крім того, якщо ці типи засобів для чищення розпорошити на акрилові бічні дзеркала, з часом матеріал може пожовтіти.

Не можна також застосовувати рідину для миття посуду. Вона може роз’їсти лак на покритті.

Раніше "Телеграф" ділився лайфхаком, який допоможе прибрати неприємний запах у машині.

Теги:
#Прибирання #Авто #Авто #Лайфхак