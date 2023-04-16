Завдадуть лише шкоди: які популярні засоби не можна використовувати для миття авто

Деякі засоби для чищення приносять більше шкоди, ніж користі

Весна — прекрасний час навести лад не тільки у своєму будинку, а й в автівці. Якщо з якоїсь причини ви вирішили відмовитися від послуг автомийки, варто знати, що не всі засоби для наведення чистоти у будинку підійдуть для миття машини.

Так, побутові засоби для миття скла краще не застосовувати для автомобільного скла, попереджає Mirror. В іншому випадку ви можете попрощатися з тонуванням.

Хоча ви можете припустити, що звичайні спреї, що чистять, підходять для будь-яких вікон, аміак, який вони часто містять, може зруйнувати покриття і викликати його відшаровування при регулярному використанні.

Крім того, якщо ці типи засобів для чищення розпорошити на акрилові бічні дзеркала, з часом матеріал може пожовтіти.

Не можна також застосовувати рідину для миття посуду. Вона може роз’їсти лак на покритті.

Раніше "Телеграф" ділився лайфхаком, який допоможе прибрати неприємний запах у машині.