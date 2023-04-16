На одязі не буде жодної складки: чотири геніальні лайфхаки замінять праску

Є кілька вдалих альтернатив прасці

Речі мають охайний вигляд, коли випрані та відпрасовані. Однак не завжди є можливість скористатися праскою. На щастя, є альтернативні способи погладити одяг.

Варто звернути увагу на чотири дієві лайфхаки, про які пише видання Mirror. Один із трюків займе лише 10 хвилин.

Лайфхак №1: додайте лід під час сушіння. Вам потрібно покласти кілька кубиків льоду в сушильну машину разом із одягом. Внаслідок тепла, що виділяється сушаркою, лід розтане, через що барабан наповниться парою. Таким чином сушарка перетворюється на саморобний відпарювач, завдяки чому всі складки на одязі розгладяться. Цей трюк займає лише 10 хвилин. Найкраще працює з сорочками, а от із щільнішими матеріалами, як-от джинс, може не впоратися.

Лайфхак №2: розвісьте речі у ванній, доки приймаєте душ. Пара, що наповнить кімнату, допоможе розгладити одяг без зайвих зусиль.

Лайфхак №3: фен замість праски. Можливо, у вашому готельному номері не було праски. У цьому випадку фен прийде на допомогу та виправить ситуацію з пом’ятими речами, які ви дістали з валізи.

Лайфхак №4: використовуйте пульверизатор, наповнений водою. Залийте в ємність воду, за бажанням додайте кілька крапель кондиціонера для білизни. Повісьте пом’ятий предмет і збризкайте його з відстані близько 30 см. Складки зникнуть, як тільки річ висохне.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна забрати жирну пляму з одягу без прання. Стане в нагоді один геніальний лайфхак.