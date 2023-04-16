У чому замочити речі, що пускають фарбу, перед пранням: є на будь-якій кухні

Виріб із яскравої тканини сильно линяє

Ми щодня ділимося лайфхаками, які полегшують побут наших найдорожчих читачів. Багато з них пов’язані з пранням, наприклад, чому не рекомендується прати речі в експрес-режимі, або як правильно прати кольорові речі. Про останній момент і поговоримо.

Признайтесь, у вашому гардеробі є річ, яку доводиться прати окремо від іншого одягу. Причина проста — виріб із яскравої тканини сильно линяє. Але є один спосіб зберегти інші речі від фарбування, пише pixelinform. Насамперед потрібно замочити річ, що пускає фарбу, в одному засобі, який 100% є на будь-якій кухні.

Як правильно прати речі, що пускають фарбу

Щоб не побоюватися, що світлі сорочки, блузки та інші елементи гардероба набудуть якогось відтінку після прання, перед пранням кольорову річ необхідно замочити в оцті, в якому виріб має провести близько чверті години. Через 15 хвилин річ можна завантажувати в барабан пральної машинки.

Крім того, оцет не тільки уберігає інші речі від фарбування, а й очищає пральну машину від забруднень у вигляді мильного та вапняного нальоту. Для профілактики слід наливати оцет у відсік прального порошку один раз на місяць, включаючи машинку в режимі стандартного прання. Барабан у цей час має бути порожнім.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо класти в пральну машинку кульки з фольги. З цим трюком більше не доведеться робити після прання одну нудну дію.