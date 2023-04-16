Ідеально чисте скло без розводів: якою саморобною сумішшю натерти душову кабіну

Для лайфхака знадобляться підручні засоби, які легко знайдуться у будинку

Зазвичай миття вікон, дзеркал і будь-яких скляних поверхонь вимагає зусиль, навіть якщо йдеться про дверцята душової кабіни. Щоб на склі не залишалося розводів, замість дорогої хімії спробуйте використовувати суміш із підручних засобів.

Про дієвий лайфхак із чистки скла душа розповідає видання Mirror. Для прибирання вам будуть потрібні лише чотири натуральні продукти.

На дверцятах душової кабіни накопичується наліт та відкладення, які не завжди просто відтерти. А якщо вимити поверхню вдалося, то результат далекий від ідеального через розводи, що залишилися на ній.

Щоб очистити скло душової кабіни, використовуйте суміш для чищення з чотирьох інгредієнтів. Спочатку розпорошіть на дверцята з пульверизатора оцет. Залишіть на кілька хвилин. Потім посипте скляну поверхню содою. Після цього насипте трохи солі на лимон і вже потріть цитрусом скло душової кабіни. Ретельно змийте.

Ролик у TikTok показує, як легко повторити цей лайфхак. Результат – чиста та блискуча душова кабіна без розводів на склі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вимити до блиску дзеркало. Для лайфхака потрібний один несподіваний, але ефективний інгредієнт-напій.