Таропрогноз на 18 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Деяким варто відкласти всі справи та відпочити
Вівторок, 18 квітня, у багатьох може ознаменуватися виникненням раптових проблем та конфліктів, однак для інших це буде чудовим днем, щоб присвятити час собі.
На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на вісімнадцятий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:
Перевернута Шістка жезлів
У цьому положенні картка попереджає про майбутні неприємності. Ви можете несподівано відійти на другий план у якійсь із сфер життя — успіх, кар’єрне зростання, навіть Ваша любовна половинка може дістатися іншому.
Четвірка мечів
Це карта перерви між битвами, що говорить про те, що Вам потрібний тайм-аут. Можливо, зараз у Вас повно невирішених справ, проте потрібен перепочинок, після якого Ви з новими силами ринете в бій. Проведіть час віч-на-віч із собою, займіться медитацією, влаштуйте собі діджитал-детокс, — зараз для цього саме час.
П’ятірка мечів
Друга назва цієї карти "Руйнування", і вона говорить сама за себе. Найближчим часом у Вас можуть статися конфлікти, сварки, статися щось підле чи принизливе. При цьому спрямоване воно може бути як проти Вас, так і Ви можете стати джерелом негативу. Карта радить зібрати волю в кулак і мужньо зустріти усі удари долі. Серйозні справи краще відкласти.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця тижня за картами Таро.