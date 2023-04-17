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Таропрогноз на 18 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, чого Вам чекати на вісімнадцятий день квітня
Прогноз Таро, чого Вам чекати на вісімнадцятий день квітня. Фото telegraf.com.ua

Деяким варто відкласти всі справи та відпочити

Вівторок, 18 квітня, у багатьох може ознаменуватися виникненням раптових проблем та конфліктів, однак для інших це буде чудовим днем, щоб присвятити час собі.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на вісімнадцятий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Шістка жезлів, Четвірка мечів, П’ятірка мечів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Шістка жезлів

У цьому положенні картка попереджає про майбутні неприємності. Ви можете несподівано відійти на другий план у якійсь із сфер життя — успіх, кар’єрне зростання, навіть Ваша любовна половинка може дістатися іншому.

Четвірка мечів

Це карта перерви між битвами, що говорить про те, що Вам потрібний тайм-аут. Можливо, зараз у Вас повно невирішених справ, проте потрібен перепочинок, після якого Ви з новими силами ринете в бій. Проведіть час віч-на-віч із собою, займіться медитацією, влаштуйте собі діджитал-детокс, — зараз для цього саме час.

П’ятірка мечів

Друга назва цієї карти "Руйнування", і вона говорить сама за себе. Найближчим часом у Вас можуть статися конфлікти, сварки, статися щось підле чи принизливе. При цьому спрямоване воно може бути як проти Вас, так і Ви можете стати джерелом негативу. Карта радить зібрати волю в кулак і мужньо зустріти усі удари долі. Серйозні справи краще відкласти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця тижня за картами Таро.

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