Забудьте про безлад: як вдало організувати аксесуари

Продумана система зберігання дрібних речей має бути в кожному будинку

Аксесуари – речі, які важко тримати у порядку. Особливо коли їх багато. Організувати ці речі складно. З одного боку хочеться, щоб улюблені ювелірні вироби та сумки були завжди перед очима, а з іншого боку — для порядку їх краще заховати в тумбочку чи шафу.

Ми зібрали для вас кілька ідей, які допоможуть організувати систему зберігання аксесуарів і покінчити з безладом назавжди.

Сумки

Якщо у вас є вбиральня, то під зберігання сумок та гаманців можна виділити кілька полиць. Тоді ці аксесуари не деформуватимуться і на них не з’являться пошкодження. Якщо такого місця немає, повісьте сумки на підвісні гачки в шафі.

Ідея для зберігання сумок

Головні убори

Якщо з організацією шапок все більш-менш легко, то капелюхи вимагають особливих умов зберігання. Для них найкраще придбати спеціальну вішалку. А якщо вас не лякають незвичайні рішення – особливо цінні для вас капелюхи можна розвісити на однотонній стіні. Таким чином у кімнаті з’явиться дизайнерський простір і ви зможете часто милуватися своїми улюбленими головними уборами.

Шарфи та краватки

Спосіб, який ви оберете для організації шарфів і краваток, залежатиме від їхньої кількості. Можна використовувати підвісний органайзер для шафи. Його легко зробити самостійно – просто прикріпіть до звичайної вішалки кільця.

Органайзер для шарфів та краваток

Якщо шарфів дуже багато, зберігати їх можна в ящику комода, попередньо помістивши туди роздільники.

Ювелірні вироби

Є багато підставок для ювелірних виробів. При виборі потрібно враховувати тип та кількість прикрас, які у вас є. Якщо всі прикраси не розміщуються на одній підставці, можна купити ще одну. Зазвичай вони не займають багато місця. Крім того, вони естетично привабливі та додають нотку стилю у будь-який простір.

Якщо ви не хочете залишати прикраси на помітному місці, використовуйте неглибокий ящик з органайзером.

Раніше "Телеграф" розповідав, яких речей у шафі потрібно терміново позбутися, щоб там був порядок.