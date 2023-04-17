Забудьте про безлад: як вдало організувати аксесуари
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Продумана система зберігання дрібних речей має бути в кожному будинку
Аксесуари – речі, які важко тримати у порядку. Особливо коли їх багато. Організувати ці речі складно. З одного боку хочеться, щоб улюблені ювелірні вироби та сумки були завжди перед очима, а з іншого боку — для порядку їх краще заховати в тумбочку чи шафу.
Ми зібрали для вас кілька ідей, які допоможуть організувати систему зберігання аксесуарів і покінчити з безладом назавжди.
Сумки
Якщо у вас є вбиральня, то під зберігання сумок та гаманців можна виділити кілька полиць. Тоді ці аксесуари не деформуватимуться і на них не з’являться пошкодження. Якщо такого місця немає, повісьте сумки на підвісні гачки в шафі.
Головні убори
Якщо з організацією шапок все більш-менш легко, то капелюхи вимагають особливих умов зберігання. Для них найкраще придбати спеціальну вішалку. А якщо вас не лякають незвичайні рішення – особливо цінні для вас капелюхи можна розвісити на однотонній стіні. Таким чином у кімнаті з’явиться дизайнерський простір і ви зможете часто милуватися своїми улюбленими головними уборами.
Шарфи та краватки
Спосіб, який ви оберете для організації шарфів і краваток, залежатиме від їхньої кількості. Можна використовувати підвісний органайзер для шафи. Його легко зробити самостійно – просто прикріпіть до звичайної вішалки кільця.
Якщо шарфів дуже багато, зберігати їх можна в ящику комода, попередньо помістивши туди роздільники.
Ювелірні вироби
Є багато підставок для ювелірних виробів. При виборі потрібно враховувати тип та кількість прикрас, які у вас є. Якщо всі прикраси не розміщуються на одній підставці, можна купити ще одну. Зазвичай вони не займають багато місця. Крім того, вони естетично привабливі та додають нотку стилю у будь-який простір.
Якщо ви не хочете залишати прикраси на помітному місці, використовуйте неглибокий ящик з органайзером.
Раніше "Телеграф" розповідав, яких речей у шафі потрібно терміново позбутися, щоб там був порядок.