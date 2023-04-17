Навіщо класти брудні речі в морозильник: результат вас здивує

Хитрий трюк для боротьби із стійкими забрудненнями

Важко знайти будинок, у якому немає пральної машинки. Ця побутова техніка – справжня знахідка. Вона дає можливість забути про виснажливе прання руками. Але трапляється так, що машинка не справляється із сильними забрудненнями. У боротьбі з такими плямами допомагає дивний, але робочий лайфхак з морозилкою.

Щоб прибрати застарілі плями, покладіть річ у пакет. Відправте його в морозильну камеру на 4-6 годин, або навіть на всю ніч. Головне, щоб річ добре промерзла.

Наступний етап — прання. Дістаньте заморожену річ із пакета і стирайте в машинці з додаванням гелю чи порошку.

Суть цього методу в тому, що під впливом холоду змінюються волокна тканини та сама пляма. Після такого трюку забруднення легше відіпрати.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки капсул для прання потрібно класти у пральну машинку.