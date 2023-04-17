Більше жодних жовтих пахв: корисна хитрість, яка позбавить вас від найстійкіших плям поту

Ефектний прийом змусить ваші речі виглядати білішими за білий.

Ми всі знаємо, як незручно носити білу футболку чи сорочку з плямами поту, які згодом стали жовтими. Існує кілька засобів для боротьби з цим явищем. Так що трохи терпіння та підручні інгредієнти, дозволять вам очистити непривабливі плями, які вам заважають.

Як зазначає портал santeplus, є простий, і при цьому дуже дієвий прийом, що дозволяє усунути таку незручність, як плями поту на білих речах. Вам більше не доведеться викидати улюблені речі завдяки цій хитрості.

Як вивести плями від поту з білого одягу

Вам знадобиться зручний та ефективний побутовий продукт, який 100% є в кожній аптечці – перекис водню. Щоб використати його, просто змочіть чисту ганчірку або губку в цьому розчині і протріть жовту пляму поту на одязі.

Ви також можете наповнити таз водою, додати пів склянки перекису водню і замочити одяг на кілька хвилин. Потім помістіть речі у пральну машину і ваша улюблена блузка чи футболка знову стане білою як нова.

Як повідомляв раніше "Телеграф", також багато досвідчених господинь використовують оцет при пранні. Виявляється, цей продукт не тільки входить до складу саморобного кондиціонера для білизни, а й забезпечує приємний запах випраним речам.