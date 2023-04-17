Сніданок, який підкорив мільйони: 10 хитрощів ідеального омлету

Секрети, які допоможуть вам приготувати чудову страву

Омлет – це дуже проста страва з яєць, якою ми зазвичай снідаємо. Напевно, кожна господиня хоче порадувати своїх близьких ідеальною стравою.

Однак іноді на тарілках виявляється суха щільна маса, що більше нагадує яєчний пиріг. Як правильно смажити омлет, розберемося з "Їсти".

Хитрощі ідеального омлету

Хороша сковорода. Ідеальний варіант – чавунна сковорода з антипригарним покриттям, яка рівномірно прогрівається та довго зберігає тепло. Тефлонова сковорода також непоганий варіант.

Будь-який омлет готується на сковороді під кришкою – це обов’язкова умова. А от якщо кришку з внутрішнього боку змастити шматочком вершкового масла, то омлет вийде вище і пишніше звичайного. І ще важливо, щоб у кришці був отвір для виходу повітря – так омлет не буде надто рідким.

Яйця мають бути дуже свіжі, бажано домашні. Якщо ви купуєте їх у магазині, намагайтеся вибирати тільки якісну продукцію. Для дієтичного варіанта використовуйте лише білки. Якщо вам потрібен щільніший за консистенцією омлет, то використовуйте лише жовтки. Для омлета-суфле білки збиваються в пишну піну, потім додаються жовтки та інші компоненти.

Найкраще для смаження омлету – свіже вершкове масло. Саме воно робить страву дуже ніжною та ароматною.

Кулінарні експерти стверджують, що омлет краще збивати вінчиком чи вилкою, а не блендером та міксером, щоб не порушити структуру білків та жовтків. Саме такий омлет виходить особливо пишним. Найголовніше — смажити омлет відразу ж, як збили яйця, інакше страва вийде щільною та плоскою.

Надлишок молока псує блюдо. Вважається, що ідеальна пропорція – 1 яйце на половину шкаралупи молока. Якщо ж рідини більше, готовий омлет виділить вологу і дуже швидко впаде. Замість молока можна використовувати бульйон, кефір або ряжанку – з кисломолочними продуктами омлет виходить дуже високим та пишним.

Якщо додати в яєчну суміш трохи сметани або майонезу, страва отримає приємний вершковий смак, а на мінеральній воді омлет стає дуже легким та пишним. У деяких рецептах рекомендується додати в яйця трохи манки або борошна – не більше ніж 1,5 ч. л. на 4 яйця. Омлет набуде більш щільної консистенції та об’єму, а також збереже його форму. З цією метою деякі додають до яєць соду, крохмаль або дрібку дріжджів.

До яєчно-молочної суміші можна додати додаткові інгредієнти – приправи, овочі, гриби, м’ясо, рибу, цукрову пудру замість солі, фрукти, горіхи та шоколад. Все залежить від рецепту, смаків та переваг членів сім’ї. Всі інгредієнти, які додаються в яйця, не повинні бути холодними – ризикуєте пожертвувати пишністю страви. Якщо ви хочете, щоб начинки було більше, викладіть її на одну половину омлету та накрийте іншою.

Омлет ні в якому разі не повинен пригоріти. Щоб він поступово просмажився і піднявся, треба час від часу струшувати його сковороді. На самому початку він повинен готуватися на сильному вогні, поки не почне підійматися, далі необхідно готувати його на слабкому вогні до остаточної готовності. Правильно приготовлений омлет легко сповзає зі сковороди на тарілку.

Омлет подають у вигляді порційних шматків, повертають навпіл або трубочку, наповнюючи солодкою або несолодкою начинкою. Якщо ви хочете додати зелень до омлету, то не додавайте її в яєчну суміш, а посипте готову страву при подачі на стіл.

Пишний та високий омлет можна приготувати навіть без олії. Для цього знадобиться всього два інгредієнти та трохи солі.