Який підручний засіб допоможе легко зняти наклейки і скотч з вікна: простий лайфхак

Діти часто залишають на вікнах наклейки, які батьки потім насилу зіскаблюють зі скла

Вимити вікно досить просто, але завдання можуть ускладнити різноманітні наклейки, залишені на склі дітьми. Не менш стійкі забруднення утворюються на вікнах через скотч. Однак один несподіваний підручний інгредієнт вирішить проблему.

З легкістю впорається з наклейками та залишками клею на склі й дзеркалі антисептик і будь-який гель для рук з такими властивостями. Про дієвий лайфхак з миття вікон пише chroniclelive.co.uk.

Дезінфікувальний засіб для рук, можемо припустити, легко знайдеться у вашому будинку. Можливо, ви запаслися антисептиками ще за пандемії, тому настав час знайти продуктам додаткове застосування.

Гель-антисептик для рук допоможе видалити всі липкі залишки наклейок або скотчу зі скляних поверхонь. Дезінфікувальний засіб працює відмінно завдяки спирту, що міститься в продукті, саме він допомагає розчиняти клей. Вам просто потрібно втерти антисептик у наклейку, залишити на кілька хвилин, а потім ви зможете зіскребти матеріал за лічені секунди.

Раніше "Телеграф" розповідав, який популярний напій допоможе вимити вікна без розводів. Нестандартний лайфхак здивує ефективністю.