Як почистити килим за 30 хвилин від плям і бруду, щоб виглядав красиво: спосіб без "хімії"

За допомогою простих маніпуляцій ви повернете килимку його колір

Килимові покриття є "родзинкою" домашнього інтер’єру, проте коли воно вже не прикрашає, а відштовхує через пил та бруд, від домашнього затишку не залишається і сліду. Можна спробувати усунути забруднення на килимі таблетками для посудомийної машини, але є ще одні способи подолати проблему, освіжити річ, щоб повернути їй гарний вигляд.

Пропонуємо очистити килимок від забруднень, які скупчилися у ворсинках і не видаляються простим пилососом. Цей спосіб не розчиняє плями, але помітно освіжає брудний виріб, пише cpykami. Він також не передбачає використання хімзасобів і займе не більше 30 хвилин.

Як очистити килим від пилу і бруду

У рівних пропорціях (щоб суміші повністю покривали килим тонким шаром) беремо сіль та соду. Надягаємо рукавички і ретельно втираємо суміш у покриття. Залишаємо на 15 хвилин, а потім видаляємо залишки соди та солі разом з пилом та брудом пилососом.

Щоб освіжити колір килима, 2 столові ложки лимонної кислоти заливаємо 200 мл окропу. Після розчинення "лимонки" розчин розбавляємо ще 400 мл холодної води. Занурюємо в розчин ганчірку і круговими рухами просто протираємо покриття.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити домашній розчин, який видалить пляму з килима. Чистка займе не більше семи хвилин.