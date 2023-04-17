Цього ви точно не знали: яке сміття не можна прибирати пилососом

Часом сміття може нашкодити пилососу і навіть спричинити його поломку.

Пилосос — це незамінний помічник у господарстві, який суттєво економить час на прибирання. Але мало хто знав, що пилососом можна прибирати не все сміття в будинку.

Перше, що спадає на думку — це рідини, які можуть пошкодити внутрішній механізм. Однак це далеко не весь перелік речей, які не можна прибирати пилососом. На Uaportal докладно розповіли, що не можна прибирати пилососом.

Рідини, плями та волога їжа

Пилососом не можна прибирати рідини, оскільки це може бути небезпечним, адже прилад підключений до електрики. Щоб прибрати сміття, краще використовувати серветки або паперові рушники. Те саме стосується і вологої їжі, зокрема корму для тварин — частинки їжі можуть пошкодити механізм приладу.

Борошно або будівельний пил

Дрібний пил на зразок борошна або будівельного пилу може забити фільтри пилососу. Це зменшить його потужність при подальших використаннях. Крім того, в будівельному пилу можуть бути частинки сміття, які також небажано збирати пилососом.

Волосся

Поширена проблема дівчат і чоловіків з довгим волоссям — це їх залишки на килимах та інших поверхнях. Найчастіше волосся прибирається пилососом під час збирання, але це неправильно. Воно може забити пиловий фільтр, що зменшить потужність втягування. Щоб продовжити роботу пилососа, краще збирати волосся з поверхонь віником або жорсткою щіткою, а потім проходити пилососом.

Кава або ґрунт

Абсолютно не важливо, мелену каву ви розсипали або каву в зернах — пилососом краще її не збирати. Справа в тому, що кава може залишитися в мішку і вбирати вологу, звідси в пилососі може розвиватися пліснява. Що стосується ґрунту з-під квіткових вазонів, то він, як і кава, може засмітити фільтр пилососа або навіть зламати двигун.

Скло

Розбитий посуд також не можна збирати пилососом — уламки можуть пошкодити шланг або проткнути вакуумний мішок. Найкраще змісти уламки віником або зібрати за допомогою інших лайфхаків, але не руками — так можна поранитися.

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