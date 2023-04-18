Довго стояти біля раковини більше не доведеться: лайфхак для миття посуду

Дізнайтеся, як скоротити час на рутину

Миття посуду не таке вже складне заняття, але воно займає багато часу, який можна витратити на більш приємні заняття. Але якщо дотримуватися простих порад, біля раковини прийдеться проводити значно менше часу.

Насамперед не заставляйте раковину посудом. Не потрібно складати в неї весь брудний посуд, адже таким чином ви можете вимазати той, який не потребує відмивання жиру. І через маленький вільний простір вам в принципі буде важко мити посуд. Залишіть частину брудного посуду на підкладці біля раковини та мийте його частинами.

У горі посуду, що зібрався в раковині, обов’язково знайдеться такий, який особливо і мити не потрібно. Це можуть бути мірні ложки, склянки або тарілки, в яких ви змішували сухі інгредієнти. Насамперед сполосніть саме такий посуд і ви помітите, що в раковині стало вільніше. Залишиться добре вимити пару тарілок і каструлю або сковороду. Ви й не помітите як помиєте весь посуд.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно очищати губку для миття посуду та як часто це потрібно робити.