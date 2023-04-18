Про це мало хто знає: як правильно вимити консервний ніж
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Коли ви востаннє чистили свій консервний ніж?
Хоча консервний ніж і є одним із найкорисніших пристроїв на кухні, найчастіше після використання його відправляють не в мийку, а назад у ящик.
Навіть якщо консервним ножем користуватися не дуже часто, на ньому все одно з’являться забруднення, а іноді навіть іржа. Як і інше кухонне начиння, цей прилад потребує очищення.
Як чистити консервний ніж
1. Помістіть консервний ніж у банку з білим оцтом і залиште на кілька хвилин.
2. Дістаньте консервний ніж над раковиною і старою зубною щіткою зітріть бруд або іржу. Занурте зубну щітку в оцет, щоб очистити її.
3. Промийте його засобом для миття посуду і знову почистьте зубною щіткою.
4. Обережно висушіть чистим рушником.
Тепер ваш ніж сяятиме.
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