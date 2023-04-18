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Про це мало хто знає: як правильно вимити консервний ніж

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Корисний прилад вимагає хорошого догляду
Корисний прилад вимагає хорошого догляду. Фото Відкриті джерела

Коли ви востаннє чистили свій консервний ніж?

Хоча консервний ніж і є одним із найкорисніших пристроїв на кухні, найчастіше після використання його відправляють не в мийку, а назад у ящик.

Навіть якщо консервним ножем користуватися не дуже часто, на ньому все одно з’являться забруднення, а іноді навіть іржа. Як і інше кухонне начиння, цей прилад потребує очищення.

Як чистити консервний ніж

1. Помістіть консервний ніж у банку з білим оцтом і залиште на кілька хвилин.

2. Дістаньте консервний ніж над раковиною і старою зубною щіткою зітріть бруд або іржу. Занурте зубну щітку в оцет, щоб очистити її.

3. Промийте його засобом для миття посуду і знову почистьте зубною щіткою.

4. Обережно висушіть чистим рушником.

Тепер ваш ніж сяятиме.

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