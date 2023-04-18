Навіщо класти крейду в холодильник: несподіване розв'язання поширеної проблеми у будинку

Маловідома техніка, яка дає відмінні результати

Холодильник є одним з найнеобхідніших і найчастіше використовуваних приладів у будинку, оскільки це найкращий спосіб зберігати продукти. Але, на жаль, навіть попри всі запобіжні заходи, в ньому можуть оселитися неприємні запахи. На щастя, розв'язань цієї проблеми є чимало.

Однак сьогодні ми хочемо розповісти вам про одну ідею, яка одразу може здатися вам дивною, але результат вас приємно здивує, пише santeplus. Як щодо використання звичайної крейди для дезодорації вашого холодильника?

Як позбутися неприємного запаху з холодильника

Виявляється, крейда — це не тільки відмінний засіб для малювання на асфальті, а й непоганий помічник на кухні. Помістіть його в холодильник, і він діятиме як поглинач вологи та запахів. Просто покладіть крейду в контейнер на кожній полиці і ви швидко помітите ефект — неприємні запахи поступово почнуть зникати.

Зазначимо, що крейда зовсім не токсична, тому ніякої небезпеки у вмісті її поруч із харчовими продуктами немає. З усім тим, намагайтеся, щоб безпосереднього контакту з харчовими продуктами не було. Скажімо так — про всяк випадок.

І звичайно ж, не забувайте час від часу замінювати крейду на нову. Майте на увазі, що його обов’язково потрібно замінити, коли він намокне або коли ви помітите, що його колір та консистенція змінилися.

А ось позбавитися неприємного запаху в туалеті вам допоможе пінка для гоління. Виявляється, це чудовий помічник при митті унітазу.