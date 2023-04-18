Жирний гриль знову заблищить: необхідний підручний продукт є на вашій кухні

Лайфхак дивує простою та результативністю, миттєво очищуючи гриль від будь-яких забруднень

На вулиці стало тепліше і багато сімей починають вибиратися на природу. Мангал, гриль-барбекю або вугільний гриль – чудові пристрої для приготування їжі на відкритому повітрі. Однак важливо очистити прилади від бруду.

Простий лайфхак із одним підручним інгредієнтом блискуче впорається з очищенням грилю від жиру та інших забруднень. Про це пише Express.

Так, ключовий засіб, який знадобиться для миття гриля, легко знайдеться на вашій кухні. Йдеться про харчову соду. Не поспішайте купувати агресивну хімію, натуральний продукт легко очистить гриль від жиру і залишків олії.

Просто почистіть харчовою содою гриль за допомогою щітки, мочалки, ганчірки, фольги і навіть паперових рушників. Порошок ефективно видаляє навіть застарілі плями. Маленький лайфхак на додаток: попередньо трохи нагрійте гриль, так процес чищення стане ще легшим.

Що стосується пропорцій, то для чищення гриля використовуйте суміш із харчової соди та води. Розраховуйте 1,5 склянки харчової соди на кожні півсклянки води. Можете залишити суміш на решітках гриля на 10-15 хвилин, перш ніж почати терти. Потім ретельно промийте чистою водою.

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