Врятувати улюблену кофтинку від розлитої кави можна дуже швидко і просто: відкрийте для себе два натуральні засоби
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Засоби натуральні, економічні та доступні кожному.
Часто в поспіху ми п’ємо свою каву нашвидкуруч і при цьому ризикуємо випадково пролити її на одяг. Так само як буває, що нас раптово штовхають, чашка починає хитатися і чорна рідина розтікається по нашій сорочці чи штанах. Це прикро, тому що ці непривабливі плями іноді бувають дуже стійкими, і їх не так просто тоді позбутися.
Як відомо, однією водою цю проблему не вирішити, тому на допомогу приходять підручні засоби, якщо, звичайно, не хочете возитися з хімією, пише портал santeplus. Що ж потрібно робити насамперед?
Перше, що обов’язково потрібно зробити — це нанести на пляму трохи холодної води з милом і промокнути паперовим рушником, щоб вона ввібрала бруд. На жаль, цього не завжди достатньо, і пляма тільки зблисне пляма. Тому після ви можете скористатися одним із цих двох засобів, які зможуть розв'язати проблему в найкоротші терміни.
Як позбутися плям від кави на одязі
- Перший — змішайте дві рівні частини оцту та холодної води. Налийте розчин на пляму і залиште на кілька хвилин, перш ніж покласти річ у пральну машину.
- Другий – змішайте 1 літр оцту, 1 літр холодної води та половину чайної ложки прального порошку. Коли розчин стане однорідним, нанесіть його на пляму. Акуратно потріть, щоб не пошкодити тканину, і після цього промийте холодною водою.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, як позбавити чашку чайного нальоту. Мало хто з господарок знає про цей трюк.