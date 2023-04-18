Врятувати улюблену кофтинку від розлитої кави можна дуже швидко і просто: відкрийте для себе два натуральні засоби

Засоби натуральні, економічні та доступні кожному.

Часто в поспіху ми п’ємо свою каву нашвидкуруч і при цьому ризикуємо випадково пролити її на одяг. Так само як буває, що нас раптово штовхають, чашка починає хитатися і чорна рідина розтікається по нашій сорочці чи штанах. Це прикро, тому що ці непривабливі плями іноді бувають дуже стійкими, і їх не так просто тоді позбутися.

Як відомо, однією водою цю проблему не вирішити, тому на допомогу приходять підручні засоби, якщо, звичайно, не хочете возитися з хімією, пише портал santeplus. Що ж потрібно робити насамперед?

Перше, що обов’язково потрібно зробити — це нанести на пляму трохи холодної води з милом і промокнути паперовим рушником, щоб вона ввібрала бруд. На жаль, цього не завжди достатньо, і пляма тільки зблисне пляма. Тому після ви можете скористатися одним із цих двох засобів, які зможуть розв'язати проблему в найкоротші терміни.

Як позбутися плям від кави на одязі

Перший — змішайте дві рівні частини оцту та холодної води. Налийте розчин на пляму і залиште на кілька хвилин, перш ніж покласти річ у пральну машину.

Другий – змішайте 1 літр оцту, 1 літр холодної води та половину чайної ложки прального порошку. Коли розчин стане однорідним, нанесіть його на пляму. Акуратно потріть, щоб не пошкодити тканину, і після цього промийте холодною водою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як позбавити чашку чайного нальоту. Мало хто з господарок знає про цей трюк.