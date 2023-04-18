Саморобна паста миттєво поверне до життя білі кросівки: суперпростий лайфхак

Білі кросівки знову стануть білими завдяки підручним засобам

Неможливо уявити весняні образи без білих кросівок. Однак мити їх – одна неприємність. Біле взуття за кілька разів може стати сірим або навіть жовтим. Але є спосіб повернути кросівки до життя.

Для лайфхака з чищення білих кросівок знадобляться лише підручні засоби, які легко знайдуться у будинку. Про це пише Express.

Секретами миття кросівок білого кольору поділилася керівниця одного екологічно чистого бренду засобів для чищення Сью Колдуелл. Експертка запевнила, що ви зможете обійтися без хімії та магазинних продуктів.

Як повернути білий колір кросівкам? Спочатку змішайте рівні частини харчової соди, оцту і гарячої води в ємності до консистенції пасти. Суміш почне шипіти – це нормальна реакція. Нанесіть пасту на взуття та залиште на кілька хвилин. Після цього потрібно втерти суміш у матеріал круговими рухами. Зручно використовувати стару зубну щітку або щітку із жорсткою щетиною.

Насамкінець не забудьте почистити взуття всередині, щоб напевно позбутися неприємних запахів. Змийте залишки пасти гарячою водою. Кросівки сяятимуть білизною та чистотою!

Раніше "Телеграф", як розправити заломи на шкіряному взутті. Простий лайфхак врятує улюблену пару.