Як відкрити пляшку вина без штопора: простий лайфхак

Щоб відкоркувати пляшку необхідна лише запальничка

У багатьох траплялася неприємна ситуація, коли треба відкрити пляшку вина, але під рукою не виявлялося штопора. Однак у цій ситуації терміново бігти до магазину немає потреби, оскільки допомогти може звичайна запальничка.

Так у YouTube-каналі Top MMA 007 з’явився ролик, на якому весь процес описаний в деталях.

Автори ролика запевняють, що метод базується на законах фізики, тому ніякої "магії" в цьому немає. Суть способу дуже проста і зводиться до нагрівання шийки пляшки.

Внаслідок нагрівання повітря всередині пляшки розширюватиметься і виштовхуватиме пробку назовні.

Щоб скористатися способом, необхідно спочатку видалити обгортку, інакше вона може спалахнути, а потім варто протягом декількох хвилин підігрівати шийку. Вже за хвилину ви повинні помітити, що корок почав рухатися.

Однак варто дотримуватися обережності, оскільки у разі тривалого нагрівання корок може просто вилетіти з пляшки подібно до пробки при відкритті шампанського.

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