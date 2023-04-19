Навіщо додавати яєчну шкаралупу під час прання: про цю хитрість мало хто знає

Порошок із яєчної шкаралупи творить дива з білою білизною

Після святкування Великодня залишається чимала кількість яєць. Самі яйця можна використовувати для приготування новенької страви, а шкаралупа підійде як засіб для прання.

Завдяки карбонату кальцію яєчна шкаралупа має сильну відбілюючу дію. Тому саме цей засіб можна використовувати для того, щоб повернути білизну одязі та позбавитися від жовтих плям, що важко виводяться.

Як використовувати яєчну шкаралупу для відбілювання білизни

Відразу слід сказати, що не варто кидати шкаралупу прямо в барабан!

Потрібно простерилізувати її. Ретельно промийте шкаралупу. Потім зануріть її в каструлю з окропом на 5 хвилин, щоб вона ідеально простерилізувалася. Дістаньте шкаралупу, дайте їй висохнути, а потім подрібніть. Таким чином ви зможете більш ефективно використовувати абразивний ефект для видалення всіх плям з одягу.

Потім візьміть мішечок із марлі або старих панчох і висипте в нього подрібнену яєчну шкаралупу. Якщо білизна дуже брудна, додайте в мішечок ще й часточку лимона. Після цього відправте мішечок із порошком яєчної шкаралупи в барабан разом із білою білизною. Стирайте в режимі, яким ви користуєтеся постійно. Результат прання вас приємно здивує. Білизна буде біліша за білу.

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