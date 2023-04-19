5 хвилин і бруду як не бувало: хитрий трюк із пластиковою карткою допоможе у прибиранні

Прості лайфхаки зроблять ваш будинок бездоганно чистим

Іноді в кожному будинку влаштовують генеральне прибирання. Саме тоді руки доходять до забруднень у затишних куточках. Доводиться добре попрацювати, щоб вимити бруд у важкодоступних місцях, адже швабри та порохотяг у цій ситуації не працюють.

Блогер Лаура Маунтфорд у своєму Instagram поділилася, як полегшити процес генерального прибирання.

Вона починає прибирання з того, що сухою шваброю знімає пил зі стін. Потім біля вхідних дверей Маунтфорд проводить вологе прибирання стін, щоб видалити з них потертості.

Для прибирання у важкодоступних місцях під шафами в кухні блогер радить використовувати обгорнуту в м’яку тканину пластикову картку. Картою видаляється сміття, яке ви точно не зберете пилосмоком і не видалите під час звичайного прибирання.

У такий же нехитрий спосіб можна видалити бруд під плінтусами та в інших місцях вашого будинку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою крейди позбутися неприємного запаху в холодильнику.