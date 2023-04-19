Позбудьтеся цвілі у ванній за допомогою продуктів, які 100% є у вас вдома: хитрий трюк

Щоб розв'язати цю проблему вам не знадобиться жодна хімія

Ванна кімната – це одне з центральних місць у будинку, де чистота має першорядне значення. Однак, на жаль, бруд має властивість підступно накопичуватися в унітазі, раковині та душі. А потім все це може призвести до появи цвілі, яку не завжди так просто вивести.

Якщо ви помітили у своїй ванній сліді плісняви — негайно беріться за прибирання та усувайте цю проблему, пише santeplus. І в цій справі вам допоможе два продукти, які завжди є на кухні.

Як позбутися цвілі у ванній

Якщо ви хочете очистити ванну без використання хімікатів, харчова сода і оцет — ідеальне рішення. Перелийте ці продукти у пластикову пляшку і енергійно струсіть, доки вони добре не перемішаються. Потім нанесіть розчин на ділянки, де добре видно плісняву, і зачекайте близько тридцяти хвилин, поки він подіє.

Після цього щіткою потріть поверхню, промийте теплою водою і висушіть чистою ганчіркою. Найкраще для прибирання вибирати серветки з мікрофібри. Вони збирають бруд у кожному куточку і щілини і мають хорошу поглинальну здатність.

Раніше "Телеграф" розповідав, як почистити злив та засмічення в раковині. Є підручні продукти, які впораються із проблемою за лічені хвилини. А також ми писали, що потрібно додати в пральну машину, щоб позбутися запаху плісняви та затхлості.