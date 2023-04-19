Плями іржі в унітазі зникнуть всього за 15 хвилин: проста бабусина хитрість

Щоб сліди іржі зникли, пропонуємо вам випробувати цей швидкий метод очищення

Жовті сліди іржі на унітазах особливо непривабливі і часто викликають страх при чищенні, оскільки вони здаються настільки міцно засівшими, що навіть найагресивніша хімія не впорається з ними. Однак це зовсім не так, і розв'язати цю проблему можна навіть підручними засобами.

Щоб повернути унітазу первісний вигляд, необов’язково докладати старанності у прибиранні, та й про класичне поєднання води та засоби для миття теж можна забути, пише santeplus. Озброюйтесь цією бабусиною хитрістю, і ви назавжди забудете про сліди іржі у вашому унітазі.

Як видалити плями іржі з унітаза лимонною кислотою

Лимонну кислоту можна використовувати як у вигляді порошку, але краще взяти лимон та інші цитрусові, що містять його. У поєднанні з абразивною здатністю харчової соди, лимонна кислота є відмінним засобом проти плям іржі.

Потріть іржаву пляму половинкою лимона, зрізану частину якого покрийте харчовою содою та великою сіллю. Потім залиште все на 15 хвилин, а потім змийте вологою тканиною.

Якщо іржа набагато "сильніша", то приготуйте пасту з харчової соди та лимонного соку. Нанесіть її на уражені ділянки та накрийте поліетиленовою плівкою, щоб вона зберігала свою вологість. Через 15 хвилин, змийте пасту водою і протріть унітаз ганчіркою насухо.

Раніше "Телеграф" розповідав, як почистити унітаз за допомогою борошна. Пропонуємо приготувати порошок, що чистить самостійно. Також ми писали, як позбутися жовтої смужки в унітазі. З цим способом більше не потрібно витрачатися на хімічні засоби для збирання.