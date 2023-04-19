Простий лайфхак позбавить від молі в будинку: три натуральні відлякувачі

Впоратися з небажаною комахою допоможуть нескладні заходи профілактики

Міль – поширений домашній шкідник. Через цю комаху можуть постраждати ваші улюблені речі та навіть текстильні елементи інтер’єру. Однак прості хитрощі з натуральними рослинами відлякають міль.

Дієвим лайфхаком проти молі у будинку ділиться видання Express. Зверніть увагу на три так званих відлякувачі.

Щоб позбутися молі в будинку, краще спочатку вжити профілактичних заходів. Однак не поспішайте купувати пастки для шкідників у магазині. Є чудові органічні відлякувачі — чудовий спосіб запобігти появі молі в оселі.

Завдяки своїм натуральним речовин деякі рослини вирішать проблему з небажаними комахами. У тому числі такі трави, як розмарин, лаванда і лавровий лист. Ви можете використовувати засушені рослини або розпилювати ефірні олії в місцях, де ймовірно може оселитися міль.

Щоб натуральний репелент був ефективним, періодично освіжайте його. Для цього просто розпушіть гілочку тієї ж лаванди, щоб аромат став сильнішим. У випадку з ефірною олією – просто повторіть збризкування.

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