Чим мити вікна, щоб вони сяяли: лайфхак покоївки престижного готелю

Засіб для миття вікон можна зробити своїми руками

Потрібно багато зусиль, щоб очистити вікна до блиску, а ще не залишити на склі розводів. Дорогий магазинний засіб не є запорукою чистоти. Найкраще використовувати альтернативу з підручних засобів.

Покоївка одного з престижних готелів Йорка (Англія) The Grand York Ліза Вільямс розповіла про саморобний засіб для миття вікон, який дасть гарантований результат. Про це пише Express.

Як тільки пригріє весняне сонце, на вікнах стають особливо помітні пил, брудні смуги та відбитки пальців. Однак це легко виправити за допомогою чотирьох доступних компонентів, які багато років використовує англійська покоївка.

Так, Вільямс розповіла рецепт свого засобу для миття вікон, яке легко виготовити в домашніх умовах. Вам знадобляться:

Тепла вода,

Столовий оцет,

Медичний спирт,

Ефірна олія на вибір.

Що потрібно робити? Просто змішайте 500 мл теплої води з трьома столовими ложками оцту, однією столовою ложкою медичного спирту та 10 краплями вашої улюбленої ефірної олії. За словами покоївки, цей розчин відмиває будь-який бруд на вікнах, після чого вони сяють чистотою. До того ж ефірна олія наповнить кімнату приємним ароматом і нейтралізує різкий запах оцту.

Раніше "Телеграф" писав, як зняти наклейки та скотч з вікон. У цьому випадку ви також зможете обійтися без агресивної хімії та зайвих витрат.