Бруд сам злізе: як зробити ідеальний засіб для миття душової кабіни

Змішайте всього два компоненти й ви забудете про брудну душову кабіну

Чистий душ – це чудово, але через плями від жорсткої води, плісняви та мильної піни процес очищення може зайняти вічність. Без використання правильного засобу для чищення можна взагалі забути про по-справжньому чисту душову кабіну.

На щастя, є двокомпонентний засіб, який відмінно справляється з усіма видами забруднень у ванній. Тобто воно допоможе позбутися і мильної піни, яка у великих кількостях осідає на стінках, і плям жорсткої води, які дуже важко вивести. Цей очисник відмінно працює на скляних душових дверях та огородженнях, душових кабінах з акрилу та скловолокна і навіть на плитці та ламінаті. Але краще його не використовувати для душу з натурального каменю, бо він може пошкодити пористу кам’яну поверхню.

Як зробити засіб для чищення душу і засіб для видалення мильної піни

Змішайте рівну кількість засобу для миття посуду та теплого білого оцту в пляшці з розпилювачем та обережно струсіть суміш.

Рясно розпорошіть засіб для чищення на ванну і/або душ. Залиште від 30 хвилин до години, потім використовуйте щітку (при необхідності), щоб видалити застарілий бруд. Ретельно промийте і все готове.

Раніше "Телеграф" розповідав, як самостійно приготувати ідеальний засіб для миття підлоги. А ще про те, як за допомогою піни для гоління позбутися неприємного запаху в туалеті.