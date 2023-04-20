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Це взуття точно буде натирати ноги: як не помилитися з покупкою нової пари

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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На що звернути увагу при покупці
На що звернути увагу при покупці. Фото pexels.com

Дотримуйтесь кількох простих правил і у вас ніколи не буде незручного взуття

Головна якість взуття – зручність. У нових туфлях, черевиках, чоботях чи босоніжках ногам має бути комфортно цілий день. Тому при виборі нової пари потрібно орієнтуватися не лише на зовнішній вигляд, а й на комфорт. Взуття не повинно натирати ноги та викликати дискомфорт.

Якщо ви купуватимете нову пару взуття вранці, є велика ймовірність того, що вона вам натиратиме. І в цьому немає нічого дивного. До обіду та вечора ноги починають набрякати та хоч трохи, але стають ширшими. Тому взуття, в якому було дуже зручно вранці, вже надвечір може немилосердно тиснути. Якщо все ж таки доводиться робити покупку вранці, обов’язково враховуйте цей фактор.

Приміряйте відразу пару взуття. Лівій та правій нозі має бути однаково зручно.

Віддавайте перевагу взуттю з натуральних матеріалів. Взуття зі штучних матеріалів часто грубіше та погано розношується.

Якщо всередині виробу є шви, вони обов’язково стануть причиною нових мозолів на ваших ногах. Тому уважно огляньте взуття усередині.

Відмовтеся від моделей з дуже вузьким носком та високими підборами. Таке взуття деформує стопу і непридатне для щоденного носіння.

Відстань між великим пальцем та носком взуття повинна бути не меншою за ширину великого пальця руки. Якщо взуття буде впритул, у вас з’являться мозолі.

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