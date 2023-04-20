Вапняний наліт у ванній в одну мить видаляється цією сумішшю: засіб з двох копійчаних інгредієнтів

Один розчин допоможе вам очистити всю ванну

З часом у ванній кімнаті всі поверхні сантехніки покриваються вапняним шаром, який не так просто прибрати.

Для розв'язання проблеми досвідчені господині використовують перевірені народні засоби, один із яких готується за лічені хвилини з двох копійчаних компонентів. Достатньо їх просто змішати, і засіб для чищення при регулярному використанні буде підтримувати вашу ванну в ідеальній чистоті. Про це пише cpykami.

Як позбутися вапняного нальоту у ванній

Готуємо ефективний розчин. У пульверизатор наливаємо 1 склянку звичайного білого оцту та 2 столові ложки будь-якого мийного засобу (рідкого господарського мила або засобу для миття посуду, наприклад). Збовтуємо у пляшці. Розпорошуємо засіб абсолютно на всі поверхні у ванній: плитку, шви, раковину, змішувачі, ванну, унітаз. Потім, через 10-15 хвилин, просто протираємо вологою губкою і витираємо насухо чистою ганчіркою.

Раніше "Телеграф" писав, як почистити унітаз до блиску. Пропонуємо використовувати бюджетний спосіб із горілкою.