Ви неправильно миєте паркет: помилка, яка пошкоджує покриття

Використовувати їдкі хімзасоби точно не варто

У багатьох квартирах лежить паркет, оскільки він завжди виглядає естетично і стильно. Однак за цим покриттям для підлоги потрібен відповідний догляд: варто мити спеціальними засобами, полірувати паркет.

Багато хто часто припускається однієї помилки, яка пошкоджує дерев’яну підлогу — миє покриття гарячою водою, пише pixelinform. Через високу температуру паркет починає тьмяніти, на ньому з’являються подряпини та потертості. З часом паркет виглядатиме зношеним. Крім цього, також слід відмовитись від їдких засобів для чищення і від застосування соди.

Як правильно мити паркет

Для того, щоб паркет знову засяяв, достатньо пройтися поверхнею трохи вологою м’якою ганчірочкою, просоченою холодною або теплою водою. Бажано, щоб у воді взагалі не було жодних хімічних засобів.

Раніше ми розповідали, з чим вимити підлогу до ідеального блиску. Названо один секретний інгредієнт для миття підлог, щоб він залишався чистим удвічі довше.

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