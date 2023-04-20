З засохлої паски — у вишуканий десерт: як перетворити непривабливі залишки на смакоту

Є маса варіантів, що зробити з солодкою випічкою

Великдень закінчився, а ось страви, наготовлені для святкування, ні. Якщо ви вже наготували салату з варених яєць і наварили ароматного супу з копченим м’ясом, час подумати і про "переробку" пасок.

Портал cookpad-ukraine.com розповідає про найпростіші способи дати нове життя пасочкам, які не з’їли.

Грінки з паски

Солодкі грінки з паски вийдуть дуже смачними. Просто вмочіть скибочки паски в суміш яєць з молоком і обсмажте.

Трайфл

Один із найпростіших десертів – трайфл – легко зробити з нарізаної кубиками паски. Найкраще скласти "скляночку" звечора, тоді уранці шматочки паски вже будуть добре просочені кремом або йогуртом.

Краса Трайфлу — в його універсальності. Можна взяти будь-який крем або готові збиті вершки, прикрасити десерт ягодами, горішками, варенням, шоколадною стружкою тощо.

Солодка паніровка

Нарізану на шматочки паску викладіть на пергамент, підсушіть кілька хвилин у духовці, а потім подрібніть у блендері або пропустіть через м'ясорубку. Крихту, що вийшла, можна використовувати як основу для чізкейків і пирогів без випічки. Також можна приготувати з нею тістечко "Картопля". А ще — посипати крихтою готовий торт або фруктовий салат, а також форму для випічки — щоб шарлотка або печиво не пригорали.