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Кращий за будь-який магазинний мийний засіб: рецепт натурального розчину від покоївки престижного готелю

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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При прибиранні будинку можна обійтися без агресивних хімікатів Новина оновлена 20 квітня 2023, 18:58
При прибиранні будинку можна обійтися без агресивних хімікатів. Фото Freepik

Ключовим інгредієнтом чудодійного розчину є популярний цитрус

Дорогі магазинні засоби не є запорукою якісного прибирання у будинку. Навіть покоївки у престижних готелях користуються саморобними натуральними альтернативами, у тому числі при очищенні вікон.

Покоївка одного з найпрестижніших готелів Йорка (Англія) The Grand York Ліза Вільямс розповіла про саморобний розчин, який підійде для очищення багатьох поверхонь та приладів. Про універсальний лайфхак пише Express.

Так, експертка у клінінгу рекомендує використовувати в прибиранні популярний цитрус – лимон. Кислота, яка міститься в плодах, має антисептичні й антибактеріальні властивості. Завдяки цьому лимони можуть впоратися з більшістю забруднень, бактеріями та навіть пліснявою.

Спробуйте виготовити очищувальну суміш із лимонів. Для цього вичавіть сік двох лимонів на один літр гарячої води. За словами покоївки, у поєднанні з хорошим засобом для чищення ця суміш відмінно підходить для очищення поверхні духовки, мікрохвильової печі, холодильника, підлоги і водопровідних кранів.

Також ви можете виготовити потужний домашній засіб для чищення з виключно натуральних компонентів. Що для цього потрібно зробити? Просто змішайте сік лимона з оцтом та харчовою содою.

Раніше "Телеграф" розповідав, які підручні засоби миттєво видалять вапняний наліт у ванній кімнаті. Зробити дієвий розчин не складе труднощів.

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#Прибирання #Засіб #Лайфхак