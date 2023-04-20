Кращий за будь-який магазинний мийний засіб: рецепт натурального розчину від покоївки престижного готелю

Ключовим інгредієнтом чудодійного розчину є популярний цитрус

Дорогі магазинні засоби не є запорукою якісного прибирання у будинку. Навіть покоївки у престижних готелях користуються саморобними натуральними альтернативами, у тому числі при очищенні вікон.

Покоївка одного з найпрестижніших готелів Йорка (Англія) The Grand York Ліза Вільямс розповіла про саморобний розчин, який підійде для очищення багатьох поверхонь та приладів. Про універсальний лайфхак пише Express.

Так, експертка у клінінгу рекомендує використовувати в прибиранні популярний цитрус – лимон. Кислота, яка міститься в плодах, має антисептичні й антибактеріальні властивості. Завдяки цьому лимони можуть впоратися з більшістю забруднень, бактеріями та навіть пліснявою.

Спробуйте виготовити очищувальну суміш із лимонів. Для цього вичавіть сік двох лимонів на один літр гарячої води. За словами покоївки, у поєднанні з хорошим засобом для чищення ця суміш відмінно підходить для очищення поверхні духовки, мікрохвильової печі, холодильника, підлоги і водопровідних кранів.

Також ви можете виготовити потужний домашній засіб для чищення з виключно натуральних компонентів. Що для цього потрібно зробити? Просто змішайте сік лимона з оцтом та харчовою содою.

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