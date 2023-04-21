Лайфхак вирішить неприємну проблему з рідким пральним порошком: що потрібно зробити (відео)

Цей трюк дуже сподобається економним господаркам

Коли закінчується рідкий пральний порошок і потрібно викинути пляшку з-під нього, виявляється, що на дні ще залишається рідина. Потенційно цих залишків може вистачити ще на одне завантаження. Але вилити засіб виявляється практично неможливо.

Цю неприємну ситуацію можна вирішити шляхом розрізання пляшки. Але можна зробити простіше. TikTokер @charmiexoxo поділилася лайфхаком, який допоможе дістати весь до останньої краплі засіб для прання.

У своєму відео вона спочатку показує, скільки миючого засобу залишилося у пляшці, а потім демонструє, що з пляшки виливається лише небагато. Далі вона із ящика для інструментів бере плоскогубці. Вони потрібні, щоб витягнути пластиковий носик із пляшки, який викручується без особливих зусиль.

Як тільки пластиковий носик вилучено, у ковпачок виливається засіб, якого вистачить на 1 або навіть 2 завантаження.

Наступного разу, коли ви зберетесь викинути пляшку з-під рідкого прального порошку, спробуйте цей трюк з відкручуванням носика.

Раніше "Телеграф" писав, скільки капсул для прання потрібно використовувати для одного завантаження білизни в машинку.