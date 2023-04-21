Усього два компоненти позбавлять смороду в квартирі: виведуть навіть "старечий" запах

Найнеприємніші запахи вивести не так вже й складно

Старечий запах у приміщенні. Тільки одні ці слова можуть викликати почуття, що відштовхують. Але що робити, якщо в орендованому або щойно купленому житлі стоїть неприємний запах затхлості та старовини? Найчастіше цей неприємний аромат з’являється через погану вентиляцію, вогкість і темряву. Усунення цих проблем допоможе вивести затхлий запах. Але є ще засіб, який діє швидко та ефективно.

Як прибрати запах старого будинку

Вам потрібні лише каструля, вода та оцет. Змішайте воду із 2-3 ст.л. оцту і поставте каструлю на вогонь кип’ятити. Як тільки з каструлі піде пара, за допомогою прихваток зніміть каструлю і пройдіть з нею по всіх кімнатах. Цей розчин також не дуже приємно пахне. Але заради результату не поспішайте відчиняти вікна, зробіть це після закінчення процедури.

Оцтовим розчином також треба побризкати всі меблі та килими.

Другий етап — вимийте підлогу з содою. Не шкодуйте її, коли додаватимете у відро з теплою водою.

Після цих нехитрих процедур неприємний запах старості та затхлості зникне.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко позбутися запаху затхлості у шафі.