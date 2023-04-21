Навіщо французькі господині кладуть рис у пральну машинку: цей трюк вас дуже здивує

Настільки просто, що геніально

Існує не один спосіб позбутися неприємного запаху з барабана пральної машинки. Якщо жоден із покупних спеціальних засобів вам не допоміг, варто спробувати й альтернативні методи. Наприклад, використати звичайний рис.

Результат від того простого способу ефективний та гарантує запах свіжості на довгий час. Принаймні у цьому впевнені досвідчені французькі господині. Рис також допоможе взяти під контроль процеси утворення плісняви, особливо на гумовій манжетці завантажувального отвору. Про це пише pixelinform.

Як вивести неприємний запах у пральній машинці

Просто покладіть у барабан пральної машинки мішечок з рисовою крупою. Він чудово вбирає вологу, тому завдяки йому знижується ризик утворення цвілі.

Щоб ваша пральна машина служила вам вірою та правдою довгі роки, потрібно періодично проводити просте чищення машини. Профілактичні заходи допомагають позбутися запаху, накипу, плісняви та будь-якого бруду, який накопичується в процесі роботи.

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