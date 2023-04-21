Чим замінити засіб для миття вікон: натуральна альтернатива з двох інгредієнтів

Не поспішайте витрачатися на магазинні спреї, адже вікно відмити до блиску можна за допомогою підручних продуктів

Весняне сонце підкреслило кожен відбиток та слід на вікнах у будинку. Щоб відмити їх до блиску, необов’язково купувати мийний засіб. Натуральна альтернатива із двох компонентів дасть гарантований результат.

Простий лайфхак допоможе відмити вікна до блиску, всього лише потрібно зробити домашній розчин із звичайного оцту та води. Про це пише Express.

Так, замість засобу для миття вікон із магазину можете використовувати саморобний спрей із підручних компонентів. Щоб виготовити розчин для очищення скла в домашніх умовах, візьміть оцет і воду. Змішайте інгредієнти в рівних частинах та залийте розчин у пульверизатор.

Натуральний спрей чудово впорається з будь-якими забрудненнями на вікнах. Після прибирання скляні поверхні сяятимуть. Секрет чудового результату в тому, що оцет є відмінним знежирювальним засобом, він добре розщеплює бруд. А ось воду додають для того, щоб на склі не залишалося мінеральних слідів, які можуть спричинити появу розводів.

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