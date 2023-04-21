Як правильно мити дзеркало, щоб не залишати розводів: найпростіша техніка

Важливо уникати використання тканини, яка може залишити ворс.

Процес очищення дзеркала може бути простим, але в деяких випадках це не так просто, як вам здається. Як це не парадоксально, через чищення можна отримати подряпане і забруднене дзеркало, на якому можуть залишатися відбитки пальців, подряпини або сліди засобу для чищення. Однак цих незручностей легко уникнути, просто використовуючи правильний засіб для чищення і роблячи це правильно.

Дзеркала використовуються часто і швидко брудняться. В результаті очистити їх не завжди легко, пише santeplus. Ділимося з вами хитрістю, яка допоможе позбавити вас неприємностей і змусити дзеркала сяяти, не маючи розводів.

Як помити дзеркало без розводів

Що вам знадобиться: оцет, серветка з мікрофібри та пульверизатор.

Спочатку протріть пил зі скляної поверхні, налийте оцет у пульверизатор, а потім розпорошіть засіб для чищення прямо на дзеркало. Потім протріть сухою тканиною з мікрофібри, щоб добре відполірувати дзеркало. Під час очищення протирайте з права наліво, а потім зверху донизу.

Майте на увазі, що якщо у вас виникне спокуса зробити це круговими рухами, це може залишити сліди. Крім того, час від часу розглядайте дзеркало під різними кутами, щоб побачити, чи є ще якісь сліди ви пропустили.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити із дзеркалом, щоб уникнути його запотівання у ванній кімнаті. Варто скористатися трьома корисними лайфхаками.