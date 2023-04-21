Як повернути пожовклій техніці колишній колір: практичні поради без хімії

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Побутова техніка згодом жовтіє. Тому цілком можливо, що чищення вашим улюбленим засобом недостатньо, щоб помітно змінити пожовклу поверхню. Але перш ніж здатися і змиритися з цим неприємним відтінком або відправитися в магазин побутової техніки за їх заміною, пропонуємо вам подумати про ці прості способи, як повернути вашій техніці колишній колір.

Як зазначає портал santeplus, є кілька методів, які можуть легко конкурувати за ефективністю з різною хімією. Ділимося з вами списком продуктів, які можна використовувати для видалення жовтого кольору з таких приладів як плити, холодильники або мікрохвильові печі.

Як відбілити пожовклу техніку

Харчова сода

Щоб прибрати жовтизну з техніки, достатньо взяти вологу губку та нанести на її гладку поверхню трохи цього побутового порошку. Потім протріть пристрій з усіх боків до повного зникнення пожовтіння. Можливо, вам також доведеться повторити процес, знову змочивши губку та додавши ще харчової соди. Після цього протріть все чистою вологою тканиною, а потім висушіть рушником.

Перекис водню

Губкою, змоченою перекисом водню, протріть забруднені ділянки та залиште на 20 хвилин. Після промивання вологою тканиною висушіть все на повітрі або сухою тканиною з мікрофібри.

Відбілювач

Щоб використовувати його проти пожовклих областей ваших пристроїв, змочіть губку в 1 літрі води, в якій розбавте попередньо 100 мл відбілювача. Протріть пожовклий пристрій губкою і залиште на кілька хвилин. Після витріть все вологою губкою та іншою сухою тканиною. Обов’язково працюйте у рукавичках, щоб не нашкодити своїм рукам.

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