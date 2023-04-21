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Ніколи не викидайте це в унітаз та раковину: що не можна змивати у каналізацію

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Раковина
Раковина

Змивання цих речей призводить до засмічення

Багато людей звикли до того, що позбавлятися всякого сміття можна просто викинувши його в унітаз, проте є речі, які змивати абсолютно заборонено і загрожує утворенням засмічень.

Річ у тому, що деякі речі забивають каналізацію швидше за інші. При цьому йдеться як про унітаз, так і про кухонну раковину.

Кавова гуща

Найчастіше проблеми із засміченнями виникають саме через звичайну мелену каву, гущавину якої відправляють у раковину. Вода не може розчинити її, тому вона осідає на стінках і призводить до появи засмічення.

Олія та жир

Рідкий жир або олія мають властивість швидко застигати при контакті з холодною водою та утворюють наліт на трубах, чим сприяють утворенню засорів.

Для того, щоб позбавитися жиру, його варто розбавити з водою і краплею засоби для миття посуду, а потім вилити в щільний пакет і викинути на смітник.

Папір

Йдеться не про туалетний, а про звичайний папір, який не так легко руйнує при контакті з водою. Якщо її викидати в унітаз, це неодмінно призведе до засмічення.

Макарони, рис та борошно

Ці продукти мають властивість набухати при контакті з водою і склеюватись у грудки. При цьому вони розчиняються дуже повільно, що часто призводить до утворення засмічення.

Ліки

Хоча ліки легко розчиняються у воді, проте велика кількість хімікатів у воді не дозволить звичайним фільтрам її ефективно очистити.

Нагадаємо, позбавити засмічення може допомогти один популярний напій, який продається в кожному магазині.

Теги:
#Кухня #Унітази #Лайфхак #Засмічення