У кого День ангела 22 квітня: всі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У суботу, 22 квітня, відзначається Міжнародний День Матері-Землі, День лялькового театру та День жувального мармеладу у США. Окрім того, носії двох імен святкують у цей день свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 22 квітня

Вадим, — є багато версій походження цього імені, проте згідно з основною вважається, що це слов’янське ім’я, яке означає "привабливий". 22 квітня вшановується святий Вадим Перський, який втратив голову за відмову від зречення християнства. До речі, це єдиний День ангела Вадима на рік, тож не забудьте привітати знайомих Вадимів.

Гавриїл, — красиве давньоєврейське ім’я, що означає "помічник Бога" або "Божий воїн". 22 квітня вшановується новомученик Гаврило Фомін.

Жіночі іменини 22 квітня не відзначаються.

Як відомо, у різні дні церквою шануються різні мученики та святі. У ці ж дні відзначають свої іменини люди, які народилися незадовго до цього і носять одні імена зі святими. Вважається, що святі є ангелами-покровителями своїх тезок і захищають їх протягом життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" називав три місця вдома, де суворо заборонено ставити дзеркало за правилами фен-шуя.