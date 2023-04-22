Неприємний запах зникне як за помахом чарівної палички: як освіжити старі меблі

Запахи в старих меблях накопичувалися роками, але при правильній техніці очищення їх видалення займає зовсім небагато часу

Навіть найякісніші меблі з натурального дерева з часом набувають затхлого запаху. Просте прибирання за допомогою вологої ганчірки та провітрювання тут не допоможуть. Насправді позбавитися старого запаху в меблів простіше простого. На допомогу прийдуть звичайні газети.

Цим лайфхаком поділилася користувачка TikTok @onceuponabungalow. В одному з відео вона розповіла про напрочуд простий метод видалення затхлого запаху з дуже старих книжкових полиць та шаф.

У своєму відео вона заповнює полиці зім’ятими газетами та залишає їх усередині терміном до двох тижнів. Потім вона видаляє папір, а разом із ним і небажані запахи з дерев’яних меблів.

Немає єдиної думки, чому зім’яті газети можуть видаляти неприємні запахи. Можливо це відбувається через друкарську фарбу, або через пористу структуру газетного паперу.

Нагадаємо, що за допомогою газети можна видалити неприємний запах навіть у холодильнику.