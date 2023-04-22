Коли додавати кондиціонер для білизни до пральної машини: ви завжди робили це неправильно

Не поспішайте заливати кондиціонер у пральну машину

У той час як кондиціонери для білизни обіцяють, що одяг, рушники та постіль будуть м’якими й виглядатимуть як нові, вони можуть розчарувати при неправильному використанні. Велику роль в ефективності засобу для ополіскування білизни грає час.

При використанні кондиціонера важлива не тільки його якість та кількість, яку ви додаєте до пральної машинки. Потрібно ще вчасно залити цей засіб, пише Express.

Багато людей додають кондиціонер на самому початку прання разом з порошком. Передбачається, що для цього засобу є спеціальний відсік у лотку, який відправляє кондиціонер у барабан лише на етапі полоскання. Але часто засіб потрапляє до речей відразу ж. У такому випадку порошок нейтралізує дію кондиціонера і ні про яке пом’якшення білизни не може йтися.

Тому кондиціонер краще додавати в пральну машину на етапі полоскання після основного прання. Перед переходом у режим полоскання потрібно поставити техніку на паузу, залити кондиціонер у лоток та запустити машинку.

Якщо відсік для кондиціонера відсутній в машинці, кондиціонер не потрібно додавати в барабан на самому початку прання. У таких умовах необхідно вибрати програму прання без полоскання. Коли цикл завершиться, відкрити дверцята, покласти в барабан спеціальний контейнер із кондиціонером усередині, закрити двері та запустити полоскання з віджимом. Якщо контейнера немає, то після завершення прання потрібно залити кондиціонер на дно барабана в місце, де накопичилася вода, а не на сам одяг, і включити режим полоскання з віджимом.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки порошку насправді потрібно насипати у відсік пральної машини.