Для чого використовувати у ванній мікс з рідкого мила і оцту: відмінна ідея для акуратних господинь

Від цього "комбо" буде подвійний ефект

Господині, які дбають про стан здоров’я своїх близьких, намагаються уникати в магазинах і не купують ароматизатори через їх сумнівний склад. Однак санвузол постійно потребує ароматизації, інакше в ньому просто буде неприємно перебувати.

Для чого використовувати у ванній кімнаті мікс із рідкого мила та оцту? За словами домогосподинь, які встигли випробувати цей лайфхак, пише pixelinform, ці два компоненти здатні замінити як сам освіжувач повітря, так і чистячий склад для унітаза — оцет допоможе запобігти утворенню вапняного нальоту.

Як зробити ароматизатор своїми руками

Наповнюємо ємність склянкою рідкого мила і такою ж кількістю оцтової кислоти. За допомогою ножа чи будь-якого іншого гострого предмета проробляємо у пластиці кілька отворів. Щоб вміст пляшки не виливався на підлогу, слід робити дірки у верхній частині ємності. Поміщаємо саморобний ароматизатор у зливному бачку. Тепер з кожним натисканням на кнопку спуску води з пляшки виливатиметься невелика кількість рідини.

Раніше "Телеграф" писав, як почистити унітаз до блиску. Пропонуємо використовувати бюджетний спосіб із горілкою.