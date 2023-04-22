Навіщо класти перець горошком у пральну машину під час прання: хитрість, яка вас вразить

Чорний перець не лише популярна приправа, а й чудовий помічник під час прання

Як би дбайливо ви за ними не доглядали і не складали у свої шафи, продовжити життя нашому одязі завжди складно. Найбільш поширені помилки виникають під час прання. Однак догляд за нашим одягом не такий трудомісткий. Іноді достатньо мати правильні жести та застосовувати правильні засоби.

Чи знаєте ви, наприклад, що під час звичайного циклу прання можна замінити звичайний мийний засіб на кілька горошків перцю? Як зазначає портал santeplus, цей метод настільки вразить вас, що ви не зможете без нього більше обійтися!

Навіщо класти чорний перець у пральну машину

Насіння цієї приправи допомагає відновити блиск одягу, потьмянілого від багаторазових прань. Також перець має здатність ефективно видаляти залишки засобів для прання. Таким чином, він збереже колір темного одягу і зробить його чистішим.

Якщо ви хочете випрати багато одягу, достатньо від 4 до 6 куль перцю. Якщо ви думаєте, що вони можуть засмітити шланг вашої пральної машини, помістіть їх у сітку, яку можна прати. Потім просто запустіть звичайну програму прання. Після завершення циклу ваш одяг буде чистим і блискучим!

Ще один ефективний спосіб: перець подрібнити до порошкоподібної суміші. Потім додайте дві повні ложки у відсік для мийних засобів. Використовуйте звичайну програму, і залишки мийних засобів зникнуть разом із пранням.

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