Всього два засоби з кухонної шафки виведуть іржу та наліт: сантехніка сяятиме

Цей засіб ідеально підійде тим, хто не любить довго відтирати бруд

Зовнішній вигляд сантехніки на кухні та ванні багато говорять про господарів будинку. Звичайно ж, хочеться, щоб сантехніка завжди виглядала як нова. На допомогу у цьому питанні прийдуть натуральні засоби, які використовували ще кілька десятиліть тому.

Підтримати ідеальну чистоту на кухні та у ванній можна за допомогою всього двох речовин – соди та гірчиці. Суміш цих компонентів справиться навіть із найсерйознішим нальотом та видалить іржу, яка утворюється на поверхнях.

Як зробити засіб для миття від нальоту та іржі

Змішайте гірчичний порошок та соду в пропорції 1:1. Додайте трохи води та добре все перемішайте.

Нанесіть суміш на забруднення та залиште на 30 хвилин. Промийте водою. Бруд зникне, а ванна або раковина засяє чистотою.

Гірчиця чудово справляється з жиром. Гірчичний порошок потрібно змішати з водою, щоб вийшла кашка. Цей засіб видалить жирові патьоки та інші забруднення.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у домашніх умовах приготувати засіб для прання.