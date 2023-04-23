Улюблені туфлі знову будуть як нові: як легко відреставрувати взуття

Цей метод вимагає мінімум часу та витрат

На туфлях, черевиках, чоботях, кросівках через деякий час після носіння з’являються заломи. І якщо спочатку їх ще можна якось замаскувати кремом, то згодом заломи стають глибшими та дедалі помітнішими. Не поспішайте викидати таку пару. Є перевірений спосіб повернути шкіряному взуттю колишній вигляд.

Для цього методу відновлення взуття знадобляться ганчірки, вода та праска.

Насамперед потрібно добре вимити й просушити взуття. Всередину черевика покладіть якусь стару річ, рушник чи просто тканину. Головне, щоб добре трималася форма. Злегка змочену ганчірку покладіть на заломи. Потім візьміть праску і на максимальній температурі без пари (!) акуратно пропрасуйте поверхню взуття. Вже після першої процедури ваше взуття виглядатиме, ніби ви щойно принесли його з магазину.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою туалетного паперу позбутися рудих плям на білому взутті.