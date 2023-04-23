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Улюблені туфлі знову будуть як нові: як легко відреставрувати взуття

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Зношене взуття знову стане як після покупки
Зношене взуття знову стане як після покупки. Фото freepik.com

Цей метод вимагає мінімум часу та витрат

На туфлях, черевиках, чоботях, кросівках через деякий час після носіння з’являються заломи. І якщо спочатку їх ще можна якось замаскувати кремом, то згодом заломи стають глибшими та дедалі помітнішими. Не поспішайте викидати таку пару. Є перевірений спосіб повернути шкіряному взуттю колишній вигляд.

Для цього методу відновлення взуття знадобляться ганчірки, вода та праска.

Насамперед потрібно добре вимити й просушити взуття. Всередину черевика покладіть якусь стару річ, рушник чи просто тканину. Головне, щоб добре трималася форма. Злегка змочену ганчірку покладіть на заломи. Потім візьміть праску і на максимальній температурі без пари (!) акуратно пропрасуйте поверхню взуття. Вже після першої процедури ваше взуття виглядатиме, ніби ви щойно принесли його з магазину.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою туалетного паперу позбутися рудих плям на білому взутті.

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#Взуття #Лайфхак