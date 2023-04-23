Тримати телефон екраном вниз або догори: плюси та мінуси кожного способу

Положення телефону на столі може зашкодити гаджету

Коли ви кладете телефон на стіл, ви думаєте про те, як це робите — екраном догори чи вниз? Кожен із цих способів має свої плюси та мінуси.

На порталі Fossbytes розповіли про те, як кожен із цих способів може нашкодити смартфону, а також про те, як краще за все класти телефон на поверхні.

Телефон екраном вниз

Плюси

По-перше, коли телефон лежить екраном вниз, ви не відволікаєтеся на повідомлення, що надходять, і приділяєте весь час своєму співрозмовнику. До того ж, екран не засвітиться в ці моменти, що заощадить заряд вашої батареї.

Крім того, такий спосіб дозволяє уникати забруднення або подряпини камери на телефоні. Якщо камера стикається зі столом або іншою поверхнею, то пил та інші частинки можуть її пошкодити.

Також такий спосіб дозволить зберегти дисплей телефону у разі, якщо ви проллєте напій. Рідина розіллється на задню панель телефону, а під екран не затіче.

Мінуси

Коли телефон лежить екраном вниз, це дряпає сам дисплей. Якщо на смартфоні немає захисної плівки або скла, селфі-камера та екран можуть пошкодитися або забруднитись.

Також до мінусу можна віднести те, що в такому положенні телефону ви можете не помітити повідомлення або пропустити телефонний дзвінок.

Телефон екраном вгору

Плюси

За аналогією з попереднім пунктом, коли телефон лежить екраном вгору, ви точно не пропустите важливе повідомлення або дзвінок. Навіть якщо телефон стоїть на беззвучному режимі, він все одно блиматиме і привертатиме вашу увагу.

Якщо телефон не захищений плівкою або спеціальним склом, він може пошкодитися. Якщо на ньому буде багато подряпин або тріщин, то ви відчуватимете дискомфорт і роздратування, а сам гаджет перестане виглядати презентабельно.

Мінуси

Під час зберігання телефону екраном догори збільшується ризик подряпати задні камери. До того ж, якщо ви розіллєте напій на телефон, швидше за все зіпсуєте дисплей, ремонт якого вам недешево обійдеться.

Висновки

То як же тримати телефон правильно — екраном догори чи вниз? Це суто індивідуально. Але експерти радять, коли ви перебуваєте в компанії, перевертати телефон екраном вниз, щоб не відволікатися на повідомлення.

Щоб убезпечити смартфон від подряпин та інших пошкоджень, найкраще наклеїти захисну плівку або скло, а також тримати телефон екраном вниз. Це убереже дисплей від пошкоджень, збереже задні камери від подряпин та заощадить заряд батареї. До того ж, перевернутий телефон захищає вашу конфіденційність — ніхто не зможе ненароком побачити повідомлення, які вам надходять, або дзвінки.

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