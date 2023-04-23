Чим мити вікно, щоб не залишалося розводів: геніальний лайфхак коштуватиме копійки

На склі не залишиться смуг, якщо мити вікно правильно

На вікнах накопичуються пил, відбитки пальців, забруднення від комах і не лише. Тому важливо регулярно очищати скляну поверхню, тим більше зараз весняне сонце може підкреслити кожну шорсткість.

Щоб на вікнах після миття не залишалося розводів, використовуйте один ефективний лайфхак. Для нього потрібні лише підручні засоби, пише Express.

Не поспішайте купувати у магазині хімічні засоби для миття вікон. Існує дешевша натуральна альтернатива, яка приємно здивує ефективностю. Замість очищувача з хімікатами використовуйте звичайний столовий оцет. Цей домашній продукт не раз рятував досвідчені домогосподарства в прибиранні, стане в нагоді й у цьому випадку. А для того, щоб на вікнах не було розводів, вам знадобиться небагато газетних аркушів. Саме зім’ятою газетою краще полірувати поверхню, а не тканиною з мікрофібри.

Як мити вікна, щоб не залишалися розводи на склі? Спочатку важливо витерти з вікон пил та бруд. Для цього використовуйте оцет, після висихання він не залишає слідів завдяки своїй кислотності. Потім візьміть старі газети, вони відмінно підходять для миття вікон і видаляють жир, що залишився від оцту. Полірування скла зім’ятою газетою гарантує блиск і відсутність розводів на вікнах.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою тканиною не можна мити дзеркало. Невелика інструкція допоможе вам досягти результату без розводів на поверхні.