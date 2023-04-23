Популярний косметичний засіб миттєво видалить пляму з одягу: очистить навіть чорнило

Не поспішайте викидати річ, якщо на тканину потрапило чорнило

Хімічні засоби для виведення плям з магазину не завжди справляються із забрудненнями на одязі. Особливо якщо в тканину вбралися чорнило. Однак один нестандартний засіб вирішить цю неприємність.

Щоб відтерти чорнило з речі, використовуйте популярний косметичний засіб – лак для волосся. Про незвичайний лайфхак розповідає Express.

Існує багато альтернатив пральним порошкам та вивідникам плям. Якщо йдеться про забруднення одягу чорнилом, то позбутися слідів іноді буває дуже складно навіть за допомогою дорогої побутової хімії. Тому краще вдатися до нестандартного, але ефективного методу.

Якщо ви виявили чорнильну пляму на скатертині або рукаві сорочки, не поспішайте класти речі у пральну машину. Є ризик, що сліди назавжди залишаться на тканині після прання. Експертка з прибирання Джейн Вілсон запропонувала використовувати лак для волосся: продукт відмінно прибирає плями, що містять спирт.

Як вивести чорнильну пляму

Просто розпорошіть невелику кількість лаку для волосся на пляму і залиште на кілька хвилин. Потім витріть забруднену ділянку чистою вологою тканиною. Повторіть маніпуляцію кілька разів, щоб видалити сліди чорнила.

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