Таропрогноз на 25 квітня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Не найкращий день для прийняття рішень

У вівторок, 25 квітня, деякі будуть на висоті і зможуть отримати бажане, проте більшості інших краще поки що відгородитися від справ, щоб не наробити помилок.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на двадцять п’ятий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Двійка мечів, перевернутий Туз жезлів, Король жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Двійка мечів

Ця карта радить відгородитися у вівторок від навколишнього світу, — є ризик, що Вас спробують залучити до конфліктів, або Ви зробите помилку в прийнятті рішень.

Перевернутий Туз жезлів

У цьому положенні карта попереджає, що 25 квітня можливості можуть бути втрачені, а плани не реалізовані. Карта радить не братися за все відразу, — у вас може просто не вистачити сил. Дайте собі відпочити.

Король жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка обіцяє, що удача посміхнеться Вам, якщо Ви докладете зусиль для отримання бажаного. Також карта може говорити про майбутній щасливий шлюб або отримання спадщини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти на цьому тижні за картами Таро.